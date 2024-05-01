Комітет рекомендував схвалити законопроект про підвищення зарплати держслужбовцям апаратів окремих судів

Видатки на запровадження регіонального коефіцієнту до посадових окладів держслужбовців апаратів судів складатимуть 406,1 млн грн щорічно.

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Комітет з питань правової політики 1 травня рекомендував парламенту прийняти в першому читанні законопроект про внесення змін до ч. 6 статті 150 Закону «Про судоустрій і статус суддів» щодо оплати праці державних службовців апаратів судів 11158.

Законопроектом пропонується внести зміни до розмірів посадових окладів державних службовців апаратів судів, встановлених схемою посадових окладів, і додатково застосувати такі регіональні коефіцієнти:

1) 1,1 - якщо суд розташований у населеному пункті з кількістю населення щонайменше 100 тисяч осіб;

2) 1,2 - якщо суд розташований у населеному пункті з кількістю населення щонайменше 500 тисяч осіб;

3) 1,25 - якщо суд розташований у населеному пункті з кількістю населення щонайменше мільйон осіб;

у випадку, якщо суд розміщується в декількох населених пунктах, застосовується регіональний коефіцієнт за місцезнаходженням органу, який провів державну реєстрацію такого суду.

Згідно з фінансово-економічними розрахунками законопроекту регіональні коефіцієнти будуть застосовуватись у 197 судах до посадових окладів 8 066 державних службовців.

Фінансування вищезазначених видатків у 2024 році пропонується здійснити за рахунок очікуваного збільшення понадпланових надходжень судового збору.

У разі запровадження регіонального коефіцієнту з 1 травня 2024 року необхідні додаткові видатки на цю мету у 2024 році становитимуть 270,73 млн грн.

В подальшому видатки на запровадження регіонального коефіцієнту складатимуть 406,1 млн грн щорічно.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради звертає увагу, що визначення конкретних коефіцієнтів з урахуванням яких формується посадовий оклад державного службовця суду (в тому числі його апарату), органу та установи системи правосуддя, виходячи зі змісту положення Закону, належить до повноважень Кабінету Міністрів України та Державної судової адміністрації України. При цьому законопроектом пропонується додатково визначити конкретні регіональні коефіцієнти, що застосовуються до розмірів посадових окладів державних службовців апаратів судів.

Такий підхід, на думку ГНЕУ, коли при застосуванні виникає ситуація, за якою коефіцієнти до посадових окладів державних службовців апаратів судів одночасно визначаються як рішенням Уряду, так і безпосередньо законом, ускладнює реалізацію відповідних положень і може створити ризики неоднозначного тлумачення.

Автор: Наталя Мамченко

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