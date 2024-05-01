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Комитет рекомендовал одобрить законопроект о повышении зарплаты госслужащим аппаратов отдельных судов

18:45, 1 мая 2024
Расходы на введение регионального коэффициента к должностным окладам госслужащих аппаратов судов будут составлять 406,1 млн грн ежегодно.
Комитет рекомендовал одобрить законопроект о повышении зарплаты госслужащим аппаратов отдельных судов
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Комитет по правовой политике 1 мая рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект о внесении изменений в ч. 6 статьи 150 Закона «О судоустройстве и статусе судей» по оплате труда государственных служащих аппаратов судов 11158.

Законопроектом предлагается внести изменения в размеры должностных окладов государственных служащих аппаратов судов, установленных схемой должностных окладов, и дополнительно применить следующие региональные коэффициенты:

1) 1,1 – если суд расположен в населенном пункте с численностью населения не менее 100 тысяч человек;

2) 1,2 – если суд расположен в населенном пункте с численностью населения не менее 500 тысяч человек;

3) 1,25 – если суд расположен в населенном пункте с численностью населения не менее миллиона человек;

в случае, если суд находится в нескольких населенных пунктах, применяется региональный коэффициент по местонахождению органа, который провел государственную регистрацию такого суда.

Согласно финансово-экономическим расчетам законопроекта региональные коэффициенты будут применяться в 197 судах к должностным окладам 8066 государственных служащих.

Финансирование вышеперечисленных расходов в 2024 году предлагается осуществить за счет ожидаемого увеличения сверхплановых поступлений судебного сбора.

В случае введения регионального коэффициента с 1 мая 2024 года необходимые дополнительные расходы на эту цель в 2024 году составят 270,73 млн грн.

В дальнейшем расходы на введение регионального коэффициента будут составлять 406,1 млн. грн. ежегодно.

Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной Рады обращает внимание, что определение конкретных коэффициентов с учетом которых формируется должностной оклад государственного служащего суда (в том числе его аппарата), органа и учреждения системы правосудия исходя из содержания положения Закона относится к полномочиям Кабинета Министров Украины и Государственной судебной администрации Украины. При этом законопроект предлагает дополнительно определить конкретные региональные коэффициенты, применяемые к размерам должностных окладов государственных служащих аппаратов судов.

Такой подход, по мнению ГНЭУ, когда при применении возникает ситуация, при которой коэффициенты к должностным окладам государственных служащих аппаратов судов одновременно определяются как решением Правительства, так и непосредственно законом, затрудняет реализацию соответствующих положений и может создать риски неоднозначного толкования.

Автор: Наталья Мамченко

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