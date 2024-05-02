За $10 000 обещали «вернуть из плена» погибшего украинского военного: будут судить мошенников

В Харькове двое мужчин предстанут перед судом за мошенничество.

Прокуроры утвердили и направлены в Орджоникидзевский райсуд Харькова обвинительный акт в отношении двух мужчин по факту мошенничества.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, 48-летний мужчина узнал, что его знакомый — украинский военнослужащий — без вести пропал в зоне проведения боевых действий. Жена защитника узнала от его собратьев, что ее муж погиб, выполняя задачи по защите нашего государства, однако тело погибшего вынести с поля боя не удалось.

Мошенник, действуя в сговоре со своим знакомым, решил нажиться на горе семьи. Злоумышленник, пользуясь подавленным психологическим состоянием потерпевшей, стал убеждать ее в том, что на самом деле ее муж находится в плену.

Делок заверил, что у него необходимы «связи» для того, чтобы бойца включили первым в список на возвращение в Украину. Роль «влиятельного лица» играл сообщник злоумышленника, 29-летний мужчина — именно он выдавал себя за сотрудника СБУ, который был готов помочь. Но не бесплатно — за решение вопроса о включении мужчины потерпевшей в список обмена военнопленных дельцы объявили сумму 10 тысяч долларов США.

29 ноября 2023 года стражи порядка задержали 48-летнего мужчину во время получения им всей оговоренной суммы в одном из харьковских торговых центров.

В начале апреля этого года правоохранители, собрав доказательную базу, разоблачили и его подельника — 29-летнего дельца.

В прокуратуре добавили, что обвиняемым грозит до восьми лет лишения свободы.

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