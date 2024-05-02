В Киеве водитель фуры влетел в легковушку, оборвал электросеть, а потом еще и выпил коньяка

Мужчина сообщил полицейским, что употреблял алкоголь после совершения ДТП.

В среду, 1 мая, в Киеве произошло ДТП с участием грузовика DAF и легковушки Volkswagen, передает пресс-служба столичной патрульной полиции.

Авария произошла в Соломенском районе города

По предварительной информации, водитель транспортного средства DAF, нарушив правила дорожного движения, допустил столкновение с автомобилем Volkswagen, в результате чего грузовик выехал на обочину, где повредил отбойники и оборвал электросеть.

Во время общения с водителем грузовика правоохранители обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Мужчина признался, что употреблял алкоголь после ДТП и согласился пройти осмотр на состояние опьянения. Результат – 2,0 промилле.

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