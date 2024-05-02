У Києві водій фури влетів у легковик, обірвав електромережу, а потім ще й випив коньяку

Чоловік повідомив поліцейським, що вживав алкоголь після вчинення ДТП.

У середу, 1 травня, у Києві сталася ДТП за участі вантажівки DAF та легковика Volkswagen, передає пресслужба столичної патрульної поліції.

Аварія трапилась в Солом'янському районі міста

За попередньою інформацією, водій транспортного засобу DAF, порушивши правила дорожнього руху, допустив зіткнення з автівкою Volkswagen, внаслідок чого вантажівка виїхала на узбіччя, де пошкодила відбійники та обірвала електромережу.

Під час спілкування із водієм вантажівки правоохоронці виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік зізнався, що вживав алкоголь після вчинення ДТП, та погодився пройти огляд на стан сп'яніння. Результат – 2,0 проміле.

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