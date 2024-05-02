На Львівщині 95-річний дідусь випускав надвір кота, проте впустив грабіжника

На Львівщині судитимуть чоловіка, обвинуваченого у пограбуванні пенсіонера.

Джерело фото: поліція Львівської області

У суді Львівської області розглядатимуть справу про пограбування пенсіонера, в якому обвинувачений рецидивіст. За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до десяти років. Про це повідомила поліція Львівської області.

За даними правоохоронців, інцидент стався у місті Борислав. 95-річний місцевий мешканець випускав на вулицю свого кота, коли раптово увірвався у його будинок 41-річний зловмисник. Він напав на власника будинку, завдаючи йому тілесні ушкодження та пограбувавши всі цінності, які там були, перед тим як зникнути.

Поліцейські швидко розпочали слідство та застосували комплекс оперативно-розшукових заходів, включаючи аналіз відеозаписів відеоспостереження. Завдяки цьому вдалося встановити місцезнаходження зловмисника та затримати його.

До цього чоловік вже мав кримінальний запис. Досудове розслідування завершено, і справа направлена до суду за статтею про грабіж згідно з Кримінальним кодексом України. Розслідуванням керувала Дрогобицька окружна прокуратура, а зловмисника викрили співробітники поліції з Дрогобича та Дрогобицького району.

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