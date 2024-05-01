Виплати для ВПО з 1 травня: скільки отримуватимуть внутрішні переселенці

Став відомий розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб з 1 травня.

Фото: slovoidilo.ua

У травні продовжать отримувати виплати ті внутрішньо переміщені особи, кому їх призначили автоматично, і ті, хто писав заяву на їхнє продовження, передають «Факти».

Щодо автоматичних виплат, то йдеться про тих переселенців, які не мають можливості працювати. Їм допомогу продовжили з 1 березня ще на пів року, з урахуванням певних умов.

Інша частина ВПО мала подати відповідні заяви на перепризначення виплат до 30 квітня 2024 року. Ті, хто подав заяви у квітні, отримають кошти з урахуванням березня.

Розмір самих виплат для людей зі статусом внутрішньо переміщених осіб не зміниться:

для осіб з інвалідністю та дітей – 3 000 грн;

для всіх інших – 2 000 грн.

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