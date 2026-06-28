  1. У світі

Кір Стармер розглядає посаду генсека НАТО: що відомо про плани експрем’єра Великої Британії

18:43, 28 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Експрем’єр Великої Британії, за даними ЗМІ, може претендувати на керівну посаду в Альянсі у 2028 році.
Кір Стармер розглядає посаду генсека НАТО: що відомо про плани експрем’єра Великої Британії
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер може продовжити політичну кар’єру на міжнародному рівні та розглядає можливість обійняти посаду генерального секретаря НАТО. Про це повідомляє The Observer.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За інформацією видання, очікується, що посада генсека Альянсу стане вакантною у 2028 році. У британському урядовому середовищі зазначають, що Стармер зацікавлений у цій позиції, усвідомлюючи, що після керівництва урядом повернення до звичного політичного життя для нього малоймовірне.

Для реалізації такого сценарію політику, як зазначається, необхідна буде стабільна підтримка чинного уряду Великої Британії.

Прихильники Стармера підкреслюють його високий авторитет серед європейських лідерів, що, зокрема, було продемонстровано під час нещодавнього саміту G7. Також звертають увагу на його близькі робочі відносини з президентом України Володимиром Зеленським.

Водночас у британському політичному середовищі триває процес внутрішніх змін у Лейбористській партії. Один із міністрів, коментуючи зміну лідерства, зазначив, що новий керівник Енді Бернем робить перехід до звичайної роботи «майже легким», однак прем’єрська посада залишається надзвичайно складною.

Чинний голова уряду, за повідомленнями, пообіцяв забезпечити плавний транзит влади та підтримати Бернема в процесі передачі повноважень.

Наразі Кір Стармер зосереджений на реалізації свого плану зі збільшення інвестицій у оборонну сферу Великої Британії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

НАТО Велика Британія Стармер

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Тимчасова заборона на стягнення пенсій під час воєнного стану не працює автоматично для «універсальних» карток

Верховний Суд відмовив пенсіонеру в стягненні коштів, списаних з пенсійного рахунку приватним виконавцем.

Дропшипінг і єдиний податок: чому популярна модель продажів може створити проблеми для ФОП

Дропшипінг для ФОП: проста модель продажів, яка на практиці може створювати податкові ризики.

Пропущений строк на спадщину під час війни доведеться обґрунтовувати в суді – Верховний Суд

Війна більше не виправдання: Верховний Суд посилив підхід до строків прийняття спадщини.

Індивідуальний номер на авто можуть знищити, а власники втратити гроші: чому у водіїв є лише рік

Отримання індивідуального номерного знака за довіреністю спрощує процедуру для водіїв, проте ігнорування строків отримання чи перереєстрації авто загрожує втратою замовлення та коштів.

Пенсіонер вимагав визнати невиплату індексованих пенсій «кримінальним злочином» і 24 млн гривень: що вирішив Верховний Суд

Велика Палата відмовила пенсіонеру, який вимагав визнати невиплату індексованих пенсій «кримінальним злочином».

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]