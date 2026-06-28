Кір Стармер розглядає посаду генсека НАТО: що відомо про плани експрем’єра Великої Британії

Експрем’єр Великої Британії, за даними ЗМІ, може претендувати на керівну посаду в Альянсі у 2028 році.

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Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер може продовжити політичну кар’єру на міжнародному рівні та розглядає можливість обійняти посаду генерального секретаря НАТО. Про це повідомляє The Observer.

За інформацією видання, очікується, що посада генсека Альянсу стане вакантною у 2028 році. У британському урядовому середовищі зазначають, що Стармер зацікавлений у цій позиції, усвідомлюючи, що після керівництва урядом повернення до звичного політичного життя для нього малоймовірне.

Для реалізації такого сценарію політику, як зазначається, необхідна буде стабільна підтримка чинного уряду Великої Британії.

Прихильники Стармера підкреслюють його високий авторитет серед європейських лідерів, що, зокрема, було продемонстровано під час нещодавнього саміту G7. Також звертають увагу на його близькі робочі відносини з президентом України Володимиром Зеленським.

Водночас у британському політичному середовищі триває процес внутрішніх змін у Лейбористській партії. Один із міністрів, коментуючи зміну лідерства, зазначив, що новий керівник Енді Бернем робить перехід до звичайної роботи «майже легким», однак прем’єрська посада залишається надзвичайно складною.

Чинний голова уряду, за повідомленнями, пообіцяв забезпечити плавний транзит влади та підтримати Бернема в процесі передачі повноважень.

Наразі Кір Стармер зосереджений на реалізації свого плану зі збільшення інвестицій у оборонну сферу Великої Британії.

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