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В Австралії планують подвоїти штрафи за порушення заборони соцмереж для підлітків до $99 млн

07:36, 29 червня 2026
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Нові правила мають змусити платформи ефективніше блокувати неповнолітніх користувачів.
В Австралії планують подвоїти штрафи за порушення заборони соцмереж для підлітків до $99 млн
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Федеральний уряд Австралії планує подвоїти максимальний штраф за порушення заборони на використання соціальних мереж для осіб молодше 16 років — до 99 мільйонів доларів США. Про це повідомляє The Guardian.

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У Канберрі заявляють, що великі технологічні компанії не роблять достатньо для недопущення дітей до платформ соціальних мереж, які можуть містити шкідливий контент.

Прем’єр-міністр Ентоні Албанезе зазначив, що після запровадження мінімального віку для користування соцмережами у країні посилилася міжнародна дискусія щодо безпеки дітей в інтернеті, однак проблема доступу неповнолітніх залишається актуальною.

За даними уряду, понад 5 мільйонів акаунтів користувачів молодше 16 років були видалені, деактивовані або обмежені з моменту введення заборони 10 грудня. Водночас дослідження свідчать, що значна частина підлітків продовжує обходити вікові обмеження та користується соціальними мережами.

Нові законодавчі пропозиції передбачають збільшення штрафу за систематичні порушення з 49,5 мільйона до 99 мільйонів доларів США. Це має привести санкції у відповідність до норм законодавства про конкуренцію та захист прав споживачів.

Окрім цього, реформи розширюють повноваження комісара з електронної безпеки. Регулятор зможе вимагати від соціальних платформ підтвердження заходів, які вони вжили для недопущення реєстрації та використання акаунтів особами молодше 16 років, а також отримувати відповідні дані і документи від третіх сторін, зокрема сервісів перевірки віку та магазинів застосунків.

Ентоні Албанезе заявив, що Австралія позиціонує себе як країна з одним із найжорсткіших підходів до захисту дітей в інтернеті, а нові заходи є відповіддю на недотримання законодавства технологічними компаніями.

Від моменту запровадження заборони Австралія стала першою країною у світі з таким регулюванням для користувачів до 16 років, а інтерес до подібних ініціатив у світі поступово зростає.

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