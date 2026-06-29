В Австралии планируют удвоить штрафы за нарушение запрета на использование социальных сетей подростками до $99 млн

Новые правила должны заставить платформы более эффективно блокировать несовершеннолетних пользователей.

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Федеральное правительство Австралии планирует удвоить максимальный штраф за нарушение запрета на использование социальных сетей лицами младше 16 лет — до 99 миллионов долларов США. Об этом сообщает The Guardian.

В Канберре заявляют, что крупные технологические компании не предпринимают достаточных мер для недопущения детей к платформам социальных сетей, которые могут содержать вредный контент.

Премьер-министр Энтони Албанезе отметил, что после введения минимального возраста для пользования соцсетями в стране усилилась международная дискуссия о безопасности детей в интернете, однако проблема доступа несовершеннолетних остается актуальной.

По данным правительства, с момента введения запрета 10 декабря более 5 миллионов аккаунтов пользователей младше 16 лет были удалены, деактивированы или ограничены. В то же время исследования показывают, что значительная часть подростков продолжает обходить возрастные ограничения и пользуется социальными сетями.

Новые законодательные предложения предусматривают увеличение штрафа за систематические нарушения с 49,5 миллиона до 99 миллионов долларов США. Это должно привести санкции в соответствие с нормами законодательства о конкуренции и защите прав потребителей.

Кроме того, реформы расширяют полномочия комиссара по электронной безопасности. Регулятор сможет требовать от социальных платформ подтверждения мер, которые они приняли для предотвращения регистрации и использования аккаунтов лицами младше 16 лет, а также получать соответствующие данные и документы от третьих сторон, в частности от сервисов проверки возраста и магазинов приложений.

Энтони Албанезе заявил, что Австралия позиционирует себя как страна с одним из самых жестких подходов к защите детей в интернете, а новые меры являются ответом на несоблюдение законодательства технологическими компаниями.

С момента введения запрета Австралия стала первой страной в мире с таким регулированием для пользователей до 16 лет, а интерес к подобным инициативам в мире постепенно растет.

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