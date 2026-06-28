В Испании задержали румына с 139 похищенными телефонами на сумму 150 000 евро перед отъездом с краденым домой

По данным следствия, большинство устройств, вероятно, были похищены во время музыкального фестиваля Primavera Sound в Барселоне.

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Испанская полиция задержала гражданина Румынии, которого подозревают в причастности к краже 139 мобильных телефонов. Общая стоимость похищенных устройств составляет примерно 150 000 евро. Значительная часть телефонов, по версии следствия, была похищена во время фестиваля Primavera Sound, который состоялся в начале июня в Барселоне, сообщает Digi24.

Задержание произошло на автовокзале Barcelona Nord — главном транспортном узле столицы Каталонии. Мужчина как раз собирался сесть на автобус в Румынию, когда его заметили правоохранители.

По данным местных СМИ, полиция обратила внимание на его подозрительное поведение. Увидев правоохранителей, мужчина занервничал и попытался избежать контакта. Впоследствии его остановили для проверки документов.

При досмотре багажа полицейские обнаружили 139 мобильных телефонов, преимущественно iPhone. Мужчина был немедленно задержан.

Задержанному 25 лет, ранее он не имел судимостей в Испании. По версии полиции, он мог выполнять роль так называемого «мула» — лица, которого преступные группировки используют для перевозки похищенного имущества между городами.

Ему предъявлены обвинения в краже при отягчающих обстоятельствах и сокрытии имущества.

Расследование показало, что большинство телефонов, вероятно, были похищены во время фестиваля Primavera Sound, который проходил в Барселоне с 3 по 5 июня.

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