Аренда жилья в Европе от 470 до 3350 евро — самые дорогие и самые дешёвые города

Евростат зафиксировал рекордный разрыв в ценах на аренду двухкомнатных квартир в 40 городах Европы.

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Жилье остается крупнейшей статьей расходов домохозяйств в Европейском Союзе. По данным Евростата, вместе с коммунальными услугами оно составляет почти 23,6% расходов домохозяйств, сообщает Euronews.

Наибольшая финансовая нагрузка ложится на арендаторов в крупных европейских столицах, где цены существенно различаются в зависимости от города и страны.

Разрыв в ценах: от Скопье до Женевы

Согласно данным Евростата, среди 40 городов в 38 странах Европы средняя месячная арендная плата за двухкомнатную квартиру колеблется от 470 евро в Скопье до 3350 евро в Женеве.

Лондон — единственная столица, где средняя арендная плата превышает 3000 евро — около 3050 евро (примерно 2650 фунтов стерлингов). Это второй показатель среди всех исследованных городов.

Также арендная плата превышает 2500 евро в Дублине (2650 евро), Стокгольме (2650 евро) и Осло (2550 евро). Дублин и Стокгольм являются самыми дорогими столицами ЕС для арендаторов.

Самые дорогие крупные города ЕС

Среди крупнейших экономик ЕС Париж имеет самую высокую среднюю арендную плату — 2500 евро.

Для сравнения:

Берлин — 1750 евро

Мадрид — 1700 евро

Рим — 1650 евро

Арендная плата свыше 2000 евро также отмечается в Копенгагене, Люксембурге и Рейкьявике (по 2350 евро), а также в Гааге (2150 евро), Берне (2150 евро) и Мюнхене (2050 евро).

В диапазоне 1500–1750 евро находятся Лиссабон, Прага, Вена, Загреб, Хельсинки и Афины.

Где аренда самая дешёвая

Самые низкие цены зафиксированы в Восточной и Юго-Восточной Европе. После Скопье одними из самых дешёвых городов являются:

Приштина — около 520 евро

Анкара — 770 евро

София — 900 евро

Никосия — 910 евро

Тирана — 920 евро

Бухарест — 930 евро

Также ниже 1300 евро остаются Белград, Сараево, Рига, Таллинн, Вильнюс, Варшава и Будапешт.

Брюссель — «середина» рейтинга

Столица ЕС Брюссель имеет среднюю арендную плату около 1450 евро, занимая 22-е место среди 40 городов и находясь примерно в середине рейтинга.

Почему цены так различаются

Эксперты объясняют разницу локальным характером рынков жилья. В таких городах, как Лондон, Женева или Стокгольм, спрос формируют хорошо оплачиваемые работники, международные компании и студенты, тогда как предложение жилья растет медленнее.

Также влияют уровень доходов, миграционные потоки, рост стоимости строительства и повышение процентных ставок, которые затруднили покупку жилья и увеличили спрос на аренду.

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