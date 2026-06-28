Аренда жилья в Европе от 470 до 3350 евро — самые дорогие и самые дешёвые города
Жилье остается крупнейшей статьей расходов домохозяйств в Европейском Союзе. По данным Евростата, вместе с коммунальными услугами оно составляет почти 23,6% расходов домохозяйств, сообщает Euronews.
Наибольшая финансовая нагрузка ложится на арендаторов в крупных европейских столицах, где цены существенно различаются в зависимости от города и страны.
Разрыв в ценах: от Скопье до Женевы
Согласно данным Евростата, среди 40 городов в 38 странах Европы средняя месячная арендная плата за двухкомнатную квартиру колеблется от 470 евро в Скопье до 3350 евро в Женеве.
Лондон — единственная столица, где средняя арендная плата превышает 3000 евро — около 3050 евро (примерно 2650 фунтов стерлингов). Это второй показатель среди всех исследованных городов.
Также арендная плата превышает 2500 евро в Дублине (2650 евро), Стокгольме (2650 евро) и Осло (2550 евро). Дублин и Стокгольм являются самыми дорогими столицами ЕС для арендаторов.
Самые дорогие крупные города ЕС
Среди крупнейших экономик ЕС Париж имеет самую высокую среднюю арендную плату — 2500 евро.
Для сравнения:
- Берлин — 1750 евро
- Мадрид — 1700 евро
- Рим — 1650 евро
Арендная плата свыше 2000 евро также отмечается в Копенгагене, Люксембурге и Рейкьявике (по 2350 евро), а также в Гааге (2150 евро), Берне (2150 евро) и Мюнхене (2050 евро).
В диапазоне 1500–1750 евро находятся Лиссабон, Прага, Вена, Загреб, Хельсинки и Афины.
Где аренда самая дешёвая
Самые низкие цены зафиксированы в Восточной и Юго-Восточной Европе. После Скопье одними из самых дешёвых городов являются:
- Приштина — около 520 евро
- Анкара — 770 евро
- София — 900 евро
- Никосия — 910 евро
- Тирана — 920 евро
- Бухарест — 930 евро
Также ниже 1300 евро остаются Белград, Сараево, Рига, Таллинн, Вильнюс, Варшава и Будапешт.
Брюссель — «середина» рейтинга
Столица ЕС Брюссель имеет среднюю арендную плату около 1450 евро, занимая 22-е место среди 40 городов и находясь примерно в середине рейтинга.
Почему цены так различаются
Эксперты объясняют разницу локальным характером рынков жилья. В таких городах, как Лондон, Женева или Стокгольм, спрос формируют хорошо оплачиваемые работники, международные компании и студенты, тогда как предложение жилья растет медленнее.
Также влияют уровень доходов, миграционные потоки, рост стоимости строительства и повышение процентных ставок, которые затруднили покупку жилья и увеличили спрос на аренду.
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