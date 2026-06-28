Министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз прибыла в Киев в День Конституции Украины

Этот визит стал первым для чиновницы в этой должности.

Фото: УЗ

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28 июня, в День Конституции Украины, в Киев прибыла канцлер казначейства Великобритании Рэйчел Ривз. Об этом сообщили в «Укрзализныце».

Как отмечается, маршрут Лондон – Киев был организован в рамках так называемой «железной дипломатии», которая обеспечила прибытие британского чиновника в украинскую столицу.

Рэйчел Ривз посетила Украину впервые в этой должности, продолжая сотрудничество и партнерские отношения между Украиной и Великобританией.

Фото: УЗ

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