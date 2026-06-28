Канцлерка Скарбниці Великої Британії Рейчел Рівз прибула до Києва у День Конституції України

Візит став першим для посадовиці на цій посаді.

Фото: УЗ

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28 червня, у День Конституції України, до Києва прибула Канцлерка Скарбниці Великої Британії Рейчел Рівз. Про це повідомили в «Укрзалізниці».

Як зазначається, маршрут Лондон – Київ було організовано в межах так званої «залізної дипломатії», яка забезпечила прибуття британської посадовиці до української столиці.

Рейчел Рівз відвідала Україну вперше на цій посаді, продовжуючи співпрацю та партнерські відносини між Україною та Великою Британією.

Фото: УЗ

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