Володимир Зеленський відзначив державними нагородами десятки українців з нагоди Дня Конституції: повний список

Серед нагороджених — військові, посадовці, медики, освітяни, митці, спортсмени та представники громадського сектору, зокрема і посмертно.

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Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня Конституції відзначив державними нагородами громадян за внесок у зміцнення державності, захист суверенітету, розвиток суспільства та сумлінну професійну діяльність.

Відповідний указ №532/2026 оприлюднено 26 червня 2026 року. Нагороди присвоєно як за життя, так і посмертно.

Серед відзначених — діячі культури, спорту та публічні особи

Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня посмертно нагороджено співака і композитора Степан Гіга.

Орден «За заслуги» ІІІ ступеня отримав телеведучий та актор Андрій Бєдняков.

Також орденом «За заслуги» ІІІ ступеня відзначено музиканта і композитора Михайла Клименка, учасника проєкту ADAM (посмертно).

Указом також відзначено:

медичних працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я

науковців і ректорів університетів

викладачів, учителів і працівників освіти

діячів культури, театру, музики та образотворчого мистецтва

Серед нагород — почесні звання «Заслужений лікар України», «Заслужений працівник освіти України», «Заслужений діяч мистецтв України», «Народний артист України» та інші.

Державні нагороди також отримали українські спортсмени та тренери, зокрема представники національних збірних команд з біатлону, веслування, шахів, легкої атлетики та інших видів спорту.

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