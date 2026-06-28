Владимир Зеленский наградил государственными наградами десятки украинцев по случаю Дня Конституции: полный список

Среди награжденных — военные, чиновники, медики, педагоги, деятели искусства, спортсмены и представители общественного сектора, в том числе посмертно.

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Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня Конституции наградил государственными наградами граждан за вклад в укрепление государственности, защиту суверенитета, развитие общества и добросовестную профессиональную деятельность.

Соответствующий указ № 532/2026 обнародован 26 июня 2026 года. Награды присвоены как при жизни, так и посмертно.

Среди награжденных — деятели культуры, спорта и общественные деятели.

Орденом князя Ярослава Мудрого V степени посмертно награжден певец и композитор Степан Гига.

Орден «За заслуги» III степени получил телеведущий и актёр Андрей Бедняков.

Также орденом «За заслуги» III степени награждён музыкант и композитор Михаил Клименко, участник проекта ADAM (посмертно).

Указом также отмечены:

медицинские работники государственных и коммунальных учреждений здравоохранения

учёные и ректоры университетов

преподаватели, учителя и работники образования

деятели культуры, театра, музыки и изобразительного искусства

Среди наград — почетные звания «Заслуженный врач Украины», «Заслуженный работник образования Украины», «Заслуженный деятель искусств Украины», «Народный артист Украины» и другие.

Государственные награды также получили украинские спортсмены и тренеры, в частности представители национальных сборных по биатлону, гребле, шахматам, лёгкой атлетике и другим видам спорта.

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