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Владимир Зеленский наградил государственными наградами десятки украинцев по случаю Дня Конституции: полный список

16:19, 28 июня 2026
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Среди награжденных — военные, чиновники, медики, педагоги, деятели искусства, спортсмены и представители общественного сектора, в том числе посмертно.
Владимир Зеленский наградил государственными наградами десятки украинцев по случаю Дня Конституции: полный список
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Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня Конституции наградил государственными наградами граждан за вклад в укрепление государственности, защиту суверенитета, развитие общества и добросовестную профессиональную деятельность.

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Соответствующий указ № 532/2026 обнародован 26 июня 2026 года. Награды присвоены как при жизни, так и посмертно.

Среди награжденных — деятели культуры, спорта и общественные деятели.

Орденом князя Ярослава Мудрого V степени посмертно награжден певец и композитор Степан Гига.

Орден «За заслуги» III степени получил телеведущий и актёр Андрей Бедняков.

Также орденом «За заслуги» III степени награждён музыкант и композитор Михаил Клименко, участник проекта ADAM (посмертно).

Указом также отмечены:

  • медицинские работники государственных и коммунальных учреждений здравоохранения
  • учёные и ректоры университетов
  • преподаватели, учителя и работники образования
  • деятели культуры, театра, музыки и изобразительного искусства

Среди наград — почетные звания «Заслуженный врач Украины», «Заслуженный работник образования Украины», «Заслуженный деятель искусств Украины», «Народный артист Украины» и другие.

Государственные награды также получили украинские спортсмены и тренеры, в частности представители национальных сборных по биатлону, гребле, шахматам, лёгкой атлетике и другим видам спорта.

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Украина указ Владимир Зеленский

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