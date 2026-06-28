Владимир Зеленский наградил государственными наградами десятки украинцев по случаю Дня Конституции: полный список
Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня Конституции наградил государственными наградами граждан за вклад в укрепление государственности, защиту суверенитета, развитие общества и добросовестную профессиональную деятельность.
Соответствующий указ № 532/2026 обнародован 26 июня 2026 года. Награды присвоены как при жизни, так и посмертно.
Среди награжденных — деятели культуры, спорта и общественные деятели.
Орденом князя Ярослава Мудрого V степени посмертно награжден певец и композитор Степан Гига.
Орден «За заслуги» III степени получил телеведущий и актёр Андрей Бедняков.
Также орденом «За заслуги» III степени награждён музыкант и композитор Михаил Клименко, участник проекта ADAM (посмертно).
Указом также отмечены:
- медицинские работники государственных и коммунальных учреждений здравоохранения
- учёные и ректоры университетов
- преподаватели, учителя и работники образования
- деятели культуры, театра, музыки и изобразительного искусства
Среди наград — почетные звания «Заслуженный врач Украины», «Заслуженный работник образования Украины», «Заслуженный деятель искусств Украины», «Народный артист Украины» и другие.
Государственные награды также получили украинские спортсмены и тренеры, в частности представители национальных сборных по биатлону, гребле, шахматам, лёгкой атлетике и другим видам спорта.
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