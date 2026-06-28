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Суд отказал в выплате 1 млн грн бывшему военнослужащему Национальной гвардии — в чём причина

18:25, 28 июня 2026
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Ключевым фактором стало прекращение службы до вступления в силу постановления № 153.
Суд отказал в выплате 1 млн грн бывшему военнослужащему Национальной гвардии — в чём причина
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Днепропетровский окружной административный суд отказал в выплате единовременного денежного вознаграждения бывшему военнослужащему Национальной гвардии, поскольку на момент вступления в силу соответствующего постановления Кабмина истец уже не проходил военную службу.

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Обстоятельства дела

Бывший военнослужащий обратился в Днепропетровский окружной административный суд с иском к Военной части Национальной гвардии Украины, в котором просил:

  • признать противоправными действия Военной части Национальной гвардии Украины по отказу в выплате единовременного денежного вознаграждения за продолжительность прохождения службы в боевых условиях в соответствии с абзацем 4 пункта 4 Постановления Кабинета Министров Украины от 11 февраля 2025 года № 153;
  • обязать Военную часть выплатить единовременное денежное вознаграждение;
  • установить судебный контроль за исполнением решения суда.

Истец обосновывал свои требования тем, что он является бывшим военнослужащим воинской части. 7 июня 2022 года он был принят на военную службу по контракту. Приказом командира воинской части от 13 сентября 2024 года № 279 был расторгнут контракт с истцом, уволенным в соответствии с подпунктом «д» пункта 3 части пятой статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» в связи с освобождением из плена (если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу). Истец был освобожден из плена 17 июля 2024 года и 30 августа 2024 года приобрел статус участника боевых действий.

19 декабря 2025 года истец обратился в воинскую часть с заявлением о выплате единовременного денежного вознаграждения в размере 1 миллиона гривен. Ответчик письмом от 8 января 2026 года отказал в выплате, поскольку на момент обращения истец уже не является действующим военнослужащим.

Что решил суд

Днепропетровский окружной административный суд по делу № 160/4210/26 от 24 июня 2026 года вынес решение об отказе в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Суд установил, что по состоянию на 13 февраля 2025 года — дату вступления в силу Постановления Кабинета Министров Украины от 11 февраля 2025 года № 153 — истец не проходил военную службу в воинской части, поскольку 13 сентября 2024 года он был исключен из списков личного состава и всех видов обеспечения в связи с освобождением из плена.

Суд пришел к выводу, что квалифицирующими условиями для получения права на единовременное денежное вознаграждение за продолжительность прохождения службы в боевых условиях в соответствии с пунктом 4 Постановления № 153 является одновременное наличие ряда факторов, в частности прохождение военной службы на дату вступления постановления в силу. Поскольку истец на эту дату уже не являлся военнослужащим, он не подпадает под действие экспериментального проекта.

Суд отметил, что одни лишь факты зачисления на военную службу в возрасте до 25 лет, непосредственного участия в боевых действиях и пребывания в плену без соблюдения других условий Постановления № 153 не являются достаточными основаниями для выплаты вознаграждения. Отказ воинской части в выплате признан правомерным.

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