Оренда житла в Європі від 470 до 3350 євро — найдорожчі та найдешевші міста

Євростат зафіксував рекордний розрив цін на оренду двокімнатних квартир у 40 містах Європи.

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Житло залишається найбільшою статтею витрат домогосподарств у Європейському Союзі. За даними Євростату, разом із комунальними послугами воно становить майже 23,6% витрат домогосподарств, повідомляє Euronews.

Найбільше фінансове навантаження припадає на орендарів у великих європейських столицях, де ціни суттєво відрізняються залежно від міста та країни.

Розрив у цінах: від Скоп’є до Женеви

Згідно з даними Євростату, серед 40 міст у 38 країнах Європи середня місячна оренда двокімнатної квартири коливається від 470 євро у Скоп’є до 3350 євро у Женеві.

Лондон є єдиною столицею, де середня оренда перевищує 3000 євро — близько 3050 євро (приблизно 2650 фунтів стерлінгів). Це другий показник серед усіх досліджених міст.

Також понад 2500 євро оренда становить у Дубліні (2650 євро), Стокгольмі (2650 євро) та Осло (2550 євро). Дублін і Стокгольм є найдорожчими столицями ЄС для орендарів.

Найдорожчі великі міста ЄС

Серед найбільших економік ЄС Париж має найвищу середню орендну плату — 2500 євро.

Для порівняння:

Берлін — 1750 євро

Мадрид — 1700 євро

Рим — 1650 євро

Понад 2000 євро оренда також фіксується в Копенгагені, Люксембурзі та Рейк’явіку (по 2350 євро), а також у Гаазі (2150 євро), Берні (2150 євро) і Мюнхені (2050 євро).

У діапазоні 1500–1750 євро перебувають Лісабон, Прага, Відень, Загреб, Гельсінкі та Афіни.

Де оренда найдешевша

Найнижчі ціни зафіксовано у Східній і Південно-Східній Європі. Після Скоп’є одними з найдешевших міст є:

Приштина — близько 520 євро

Анкара — 770 євро

Софія — 900 євро

Нікосія — 910 євро

Тирана — 920 євро

Бухарест — 930 євро

Також нижче 1300 євро залишаються Белград, Сараєво, Рига, Таллінн, Вільнюс, Варшава та Будапешт.

Брюссель — «середина» рейтингу

Столиця ЄС Брюссель має середню орендну плату близько 1450 євро, займаючи 22-ге місце серед 40 міст і перебуваючи приблизно посередині рейтингу.

Чому ціни так відрізняються

Експерти пояснюють різницю локальним характером ринків житла. У містах на кшталт Лондона, Женеви чи Стокгольма попит формують добре оплачувані працівники, міжнародні компанії та студенти, тоді як пропозиція житла зростає повільніше.

Також впливають рівень доходів, міграційні потоки, зростання вартості будівництва та підвищення відсоткових ставок, які ускладнили купівлю житла і збільшили попит на оренду.

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