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В Іспанії затримали румуна з 139 викраденими телефонами на €150 000 перед виїздом з поцупленим додому

18:07, 28 червня 2026
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За даними слідства, більшість пристроїв могли бути викрадені під час музичного фестивалю Primavera Sound у Барселоні.
В Іспанії затримали румуна з 139 викраденими телефонами на €150 000 перед виїздом з поцупленим додому
Фото ілюстративне
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Іспанська поліція затримала громадянина Румунії, якого підозрюють у причетності до крадіжки 139 мобільних телефонів. Загальна вартість викрадених пристроїв становить приблизно 150 000 євро. Значна частина телефонів, за версією слідства, була викрадена під час фестивалю Primavera Sound, що відбувся на початку червня в Барселоні, повідомляє Digi24.

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Затримання сталося на автовокзалі Barcelona Nord — головному транспортному вузлі столиці Каталонії. Чоловік саме готувався сісти на автобус до Румунії, коли його помітили правоохоронці.

За даними місцевих ЗМІ, поліція звернула увагу на його підозрілу поведінку. Після того як він побачив правоохоронців, чоловік занервував і спробував уникнути контакту. Згодом його зупинили для перевірки документів.

Під час огляду багажу поліцейські виявили 139 мобільних телефонів, переважно iPhone. Чоловіка було негайно затримано.

Затриманому 25 років, раніше він не мав судимостей в Іспанії. За версією поліції, він міг виконувати роль так званого «мула» — особи, яку злочинні групи використовують для перевезення викраденого майна між містами.

Йому висунуто звинувачення у крадіжці за обтяжуючих обставин та приховуванні майна.

Розслідування встановило, що більшість телефонів могли бути викрадені під час фестивалю Primavera Sound, який проходив у Барселоні з 3 по 5 червня.

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поліція крадіжка Іспанія Румунія

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