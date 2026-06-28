Бывший премьер-министр Великобритании, по данным СМИ, может претендовать на руководящую должность в Альянсе в 2028 году.

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Бывший премьер-министр Великобритании Кир Стармер может продолжить политическую карьеру на международном уровне и рассматривает возможность занять пост генерального секретаря НАТО. Об этом сообщает The Observer.

По информации издания, ожидается, что пост генерального секретаря Альянса станет вакантным в 2028 году. В британских правительственных кругах отмечают, что Стармер заинтересован в этой должности, осознавая, что после руководства правительством возвращение к привычной политической жизни для него маловероятно.

Для реализации такого сценария политику, как отмечается, потребуется стабильная поддержка действующего правительства Великобритании.

Сторонники Стармера подчеркивают его высокий авторитет среди европейских лидеров, что, в частности, было продемонстрировано во время недавнего саммита G7. Также обращают внимание на его тесные рабочие отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В то же время в британской политической среде продолжается процесс внутренних перемен в Лейбористской партии. Один из министров, комментируя смену руководства, отметил, что новый лидер Энди Бернем делает переход к обычной работе «почти легким», однако премьерский пост остается чрезвычайно сложным.

Действующий глава правительства, по сообщениям, пообещал обеспечить плавную смену власти и поддержать Бернема в процессе передачи полномочий.

В настоящее время Кир Стармер сосредоточен на реализации своего плана по увеличению инвестиций в оборонную сферу Великобритании.

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