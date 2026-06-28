10 днів додаткової відпустки та право не йти в офіс після обстрілів – працівники просять нові трудові гарантії
На сайті Кабміну з’явилася петиція, автор якої пропонує запровадити додаткові гарантії для працівників в умовах воєнного стану.
У зверненні зазначається, що українці живуть у стані повномасштабної війни, регулярно стикаються з повітряними тривогами та ракетними ударами, часто змушені ночами перебувати в укриттях, недосипають і зазнають постійного стресу, але попри це вранці виходять на роботу.
Автор петиції наголошує, що такі умови негативно впливають на фізичне та психічне здоров’я працівників, підвищують ризик дорожньо-транспортних пригод, сприяють професійному вигоранню та знижують загальну продуктивність праці.
Також у зверненні зазначено, що значна частина професій може виконуватися дистанційно без втрати ефективності, однак роботодавці не завжди дозволяють такий формат роботи, вимагаючи обов’язкової присутності в офісі навіть за відсутності виробничої необхідності.
Пропоновані зміни до законодавства
У петиції пропонується внести зміни до законодавства України та передбачити такі гарантії для працівників під час воєнного стану:
- закріпити пріоритет дистанційної роботи у випадках, коли посадові обов’язки можуть виконуватися віддалено без шкоди для підприємства, а очна присутність вимагатиметься лише за об’єктивної необхідності;
- надати працівникам право переходити на тимчасову дистанційну роботу після масованих ракетних або дронових атак, тривалих нічних повітряних тривог чи інших подій, що впливають на безпеку та можливість відпочинку;
- запровадити додаткову оплачувану відпустку під час воєнного стану тривалістю до 10 календарних днів на рік як захід підтримки фізичного та психічного здоров’я;
- зобов’язати роботодавців забезпечувати працівників укриттями, що відповідають вимогам безпеки, або укладати договори на використання найближчих доступних укриттів із гарантованим доступом під час тривоги;
- надати право на гнучкий початок робочого дня після нічних тривалих повітряних тривог або масованих атак, якщо це не заважає виконанню обов’язків;
- запровадити державні стимули для роботодавців, які впроваджують дистанційний формат роботи та забезпечують безпечні умови праці.
Очікуваний ефект
Автор петиції вважає, що реалізація таких змін може сприяти:
- збереженню життя та здоров’я працівників;
- зниженню рівня стресу та професійного вигорання;
- підвищенню продуктивності праці;
- зменшенню кількості поїздок у періоди підвищеної небезпеки;
- формуванню більш сучасної та соціально орієнтованої політики підтримки населення під час війни.
У зверненні також зазначається, що підтримка працівників у воєнний час є важливою складовою стійкості держави та її економіки, оскільки дозволяє людям ефективніше працювати та забезпечувати свої родини навіть в умовах війни.
Петиція адресована Президенту України, Кабінету Міністрів та Верховній Раді з проханням підтримати ініціативу та розпочати підготовку відповідних законодавчих змін.
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