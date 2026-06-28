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10 дней дополнительного отпуска и право не выходить на работу в офис после обстрелов — работники просят новых трудовых гарантий

21:25, 28 июня 2026
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Правительство может рассмотреть петицию о дополнительных гарантиях для работников в условиях военного положения: предлагается расширить возможности удаленной работы и усилить социальную защиту.
10 дней дополнительного отпуска и право не выходить на работу в офис после обстрелов — работники просят новых трудовых гарантий
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На сайте Кабмина появилась петиция, автор которой предлагает ввести дополнительные гарантии для работников в условиях военного положения.

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В обращении отмечается, что украинцы живут в условиях полномасштабной войны, регулярно сталкиваются с воздушными тревогами и ракетными ударами, часто вынуждены ночами находиться в укрытиях, недосыпают и испытывают постоянный стресс, но, несмотря на это, утром выходят на работу.

Автор петиции подчеркивает, что такие условия негативно влияют на физическое и психическое здоровье работников, повышают риск дорожно-транспортных происшествий, способствуют профессиональному выгоранию и снижают общую производительность труда.

Также в обращении отмечается, что значительная часть профессий может выполняться удаленно без потери эффективности, однако работодатели не всегда разрешают такой формат работы, требуя обязательного присутствия в офисе даже при отсутствии производственной необходимости.

Предлагаемые изменения в законодательство

В петиции предлагается внести изменения в законодательство Украины и предусмотреть следующие гарантии для работников во время военного положения:

  • закрепить приоритет удаленной работы в тех случаях, когда должностные обязанности могут выполняться удаленно без ущерба для предприятия, а личное присутствие будет требоваться только при объективной необходимости;
  • предоставить работникам право переходить на временную удаленную работу после массированных ракетных или дронных атак, длительных ночных воздушных тревог или других событий, влияющих на безопасность и возможность отдыха;
  • ввести дополнительный оплачиваемый отпуск во время военного положения продолжительностью до 10 календарных дней в год в качестве меры поддержки физического и психического здоровья;
  • обязать работодателей обеспечивать работников укрытиями, соответствующими требованиям безопасности, или заключать договоры на использование ближайших доступных укрытий с гарантированным доступом во время тревоги;
  • предоставить право на гибкий начало рабочего дня после длительных ночных воздушных тревог или массированных атак, если это не мешает выполнению служебных обязанностей;
  • ввести государственные стимулы для работодателей, которые внедряют дистанционный формат работы и обеспечивают безопасные условия труда.

Ожидаемый эффект

Автор петиции считает, что реализация таких изменений может способствовать:

  • сохранению жизни и здоровья работников;
  • снижению уровня стресса и профессионального выгорания;
  • повышению производительности труда;
  • сокращению количества поездок в периоды повышенной опасности;
  • формированию более современной и социально ориентированной политики поддержки населения во время войны.

В обращении также отмечается, что поддержка работников в военное время является важной составляющей устойчивости государства и его экономики, поскольку позволяет людям более эффективно работать и обеспечивать свои семьи даже в условиях войны.

Петиция адресована Президенту Украины, Кабинету Министров и Верховной Раде с просьбой поддержать инициативу и приступить к подготовке соответствующих законодательных изменений.

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