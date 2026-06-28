В Германии из-за аномальной жары расплавились даже рельсы — движение трамваев приостановлено

Аномальная жара привела к установлению новых температурных рекордов и перебоям в работе транспорта в нескольких немецких городах, в частности в Лейпциге и Нюрнберге.

Фото: Spiegel

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Немецкая метеорологическая служба (DWD) третий день подряд фиксирует новые температурные рекорды — до 41,7 °C.

В воскресенье самую высокую температуру зарегистрировали в городе Найсемюнде в федеральной земле Бранденбург. Предыдущий максимум накануне был зафиксирован в Саксонии-Анхальт и составил 41,5 °C. Этот показатель также повторился в воскресенье в Бад-Мускау, что в Саксонии.

В DWD отмечают, что эти значения пока не считаются окончательными рекордами, поскольку еще продолжается проверка качества измерений.

Из-за аномальных температур в стране возникли проблемы с транспортной инфраструктурой. Как сообщает Spiegel, в Лейпциге временно остановили движение трамваев из-за повреждения путей.

Лейпцигская компания общественного транспорта (LVB) сначала приостановила движение до вечера воскресенья, однако впоследствии продлила остановку до 3:30 утра понедельника. Причиной стало то, что герметик для швов асфальта и бетона размягчился и попал на стрелки и рельсы, что сделало безопасную эксплуатацию невозможной.

Остановка движения коснулась всех трамвайных маршрутов города. В то же время автобусы работают по мере возможности, пассажиров призывают проверять актуальное расписание перед поездками.

Подобная ситуация наблюдается и в Нюрнберге, где также приостановлено движение трамваев. Транспортное управление VAG сообщило, что высокая температура размягчила дорожное покрытие, из-за чего движение трамваев стало опасным. На время остановки организованы замещающие автобусные маршруты.

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