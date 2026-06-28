У Німеччині через аномальну спеку розплавилися навіть рейки – рух трамваїв зупинено

Аномальна спека спричинила нові температурні максимуми та перебої в роботі транспорту в кількох німецьких містах, зокрема Лейпцигу та Нюрнберзі.

Фото: Spiegel

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Німецька метеорологічна служба (DWD) третій день поспіль фіксує нові температурні максимуми — до 41,7 °C.

У неділю найвищу температуру зареєстрували у місті Найсемюнде в федеральній землі Бранденбург. Попередній максимум напередодні був зафіксований у Саксонії-Ангальт і становив 41,5 °C. Цей показник також повторився у неділю в Бад-Мускау, що у Саксонії.

У DWD наголошують, що ці значення наразі не вважаються остаточними рекордами, оскільки ще триває перевірка якості вимірювань.

Через аномальні температури в країні виникли проблеми з транспортною інфраструктурою. Як повідомляє Spiegel, у Лейпцигу тимчасово зупинили рух трамваїв через пошкодження колій.

Лейпцизька компанія громадського транспорту (LVB) спочатку призупинила рух до вечора неділі, однак згодом продовжила зупинку до 3:30 ранку понеділка. Причиною стало те, що герметик для швів асфальту та бетону розм’як і потрапив на стрілки та рейки, що зробило безпечну експлуатацію неможливою.

Зупинка руху торкнулася всіх трамвайних маршрутів міста. Натомість автобуси працюють у міру можливостей, пасажирів закликають перевіряти актуальний розклад перед поїздками.

Подібна ситуація спостерігається і в Нюрнберзі, де також призупинено трамвайний рух. Транспортне управління VAG повідомило, що висока температура розм’якшила дорожнє покриття, через що рух трамваїв став небезпечним. На час зупинки організовано замінні автобусні маршрути.

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