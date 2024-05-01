Выплаты для ВПЛ с 1 мая: сколько будут получать внутренние переселенцы

В мае продолжат получать выплаты те ВПЛ, которым их назначили автоматически, и те, кто писал заявление на их продление, передают «Факты».
Что касается автоматических выплат, то речь идет о тех переселенцах, у которых нет возможности работать. Им помощь продлили с 1 марта еще на полгода, с учетом определенных условий.
Другая часть ВПЛ должна была подать соответствующие заявления на переназначение выплат до 30 апреля 2024 года. Подавшие заявления в апреле получат средства с учетом марта.
Размер самих выплат для людей со статусом внутриперемещенных лиц не изменится:
для лиц с инвалидностью и детей – 3000 грн;
для всех остальных – 2 000 грн.
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