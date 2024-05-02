На Львовщине 95-летний дедушка выпускал на улицу кота, однако впустил грабителя

На Львовщине будут судить мужчину, обвиняемого в ограблении пенсионера.

Источник фото: полиция Львовской области

В суде Львовской области будут рассматривать дело об ограблении пенсионера, в котором обвиняется рецидивист. За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы до десяти лет. Об этом сообщила полиция Львовской области.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в городе Борислав. 95-летний местный житель выпускал на улицу своего кота, когда внезапно ворвался в его дом 41-летний злоумышленник. Он напал на владельца дома, нанося ему телесные повреждения и ограбив все ценности, которые там были, перед тем как исчезнуть.

Полицейские быстро начали следствие и применили комплекс оперативно-розыскных мероприятий, включая анализ видеозаписей видеонаблюдения. Благодаря этому удалось установить местонахождение злоумышленника и задержать его.

До этого мужчина уже имел уголовную запись. Досудебное расследование завершено, и дело направлено в суд по статье о грабеже согласно Уголовному кодексу Украины. Расследованием руководила Дрогобычская окружная прокуратура, а злоумышленника разоблачили сотрудники полиции из Дрогобыча и Дрогобычского района.

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