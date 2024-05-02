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За $10 000 обіцяли «повернути з полону» загиблого українського військового: судитимуть шахраїв

07:36, 2 травня 2024
У Харкові два чоловіки постануть перед судом за шахрайство.
За $10 000 обіцяли «повернути з полону» загиблого українського військового: судитимуть шахраїв
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Прокурори затвердили та направлено до Орджонікідзевському райсуду Харкова обвинувальний акт стосовно двох чоловіків за фактом шахрайства.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, 48-річний чоловік дізнався, що його знайомий — український військовослужбовець — безвісти зник у зоні проведення бойових дій. Дружина захисника дізналась від його побратима, що її чоловік загинув, виконуючи завдання по захисту нашої держави, однак тіло полеглого винести з поля бою не вдалось.

Шахрай, діючи у змові зі своїм знайомим, вирішив нажитися на горі родини. Зловмисник, користуючись пригніченим психологічним станом потерпілої, став переконувати її в тому, що насправді її чоловік перебуває у російському полоні.

Ділок запевнив, що має необхідні «звʼязки» для того, щоб бійця включили першим у список на повернення в Україну. Роль «впливової особи» грав спільник зловмисника, 29-річний чоловік — саме він видавав себе за співробітника СБУ, який «готовий допомогти». Але не безкоштовно — за вирішення питання про включення чоловіка потерпілої до списку обміну військовополонених ділки оголосили суму 10 тисяч доларів США.

29 листопада 2023 року правоохоронці затримали 48-річного чоловіка під час отримання ним усієї обумовленої суми в одному з харківських торгових центрів.

На початку квітня цього року правоохоронці, зібравши доказову базу, викрили і його спільника — 29-річного ділка.

У прокуратурі додали, що обвинуваченим загрожує до восьми років позбавлення волі.

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