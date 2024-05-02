На Кировоградщине на Пасху уменьшили время комендантского часа

Комендантский час на Кировоградщине продлится с 24:00 до 04:00.

В Кировоградской области изменили время действия комендантского часа на Пасхальную ночь. По словам главы Кировоградской областной администрации Андрея Райковича, он теперь будет длиться с полуночи до четырех утра.

"Мы учли пожелания верующих и изменили время комендантского часа в Пасхальную ночь. Он продлится с полуночи до четырех утра", - сообщил глава.

Во время этого периода пребывание на улицах и в общественных местах будет запрещено. Однако, правило не распространяется на время воздушной тревоги, чтобы позволить гражданам добраться до ближайшего укрытия.

Обычно комендантский час в Кировоградской области длится с 23:00 до 05:00. Однако в праздничную ночь действует специальный график.

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