Практика судов
  1. В Украине

На Кировоградщине на Пасху уменьшили время комендантского часа

07:54, 2 мая 2024
Комендантский час на Кировоградщине продлится с 24:00 до 04:00.
На Кировоградщине на Пасху уменьшили время комендантского часа
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Кировоградской области изменили время действия комендантского часа на Пасхальную ночь. По словам главы Кировоградской областной администрации Андрея Райковича, он теперь будет длиться с полуночи до четырех утра.

"Мы учли пожелания верующих и изменили время комендантского часа в Пасхальную ночь. Он продлится с полуночи до четырех утра", - сообщил глава.

Во время этого периода пребывание на улицах и в общественных местах будет запрещено. Однако, правило не распространяется на время воздушной тревоги, чтобы позволить гражданам добраться до ближайшего укрытия.

Обычно комендантский час в Кировоградской области длится с 23:00 до 05:00. Однако в праздничную ночь действует специальный график.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Высший совет правосудия предлагает предоставить ему право отзывать из ОП представления о назначении судей

Комитет по вопросам правовой политики ко второму чтению законопроекта 9439 может добавить право Высшего совета правосудия отзывать представления о назначение судей, поданные в Офис Президента, в случае получения данных от НАБУ или СБУ.

Верховная Рада решила выполнить «пилотное» решение ЕСПЧ от 2020 года по защите прав лиц, содержащихся под стражей

Впрочем, как указало ГНЭУ, законопроектом не решен вопрос о полномочиях комиссии по рассмотрению жалоб принимать обязательные решения, подлежащие исполнению, с указанием надлежащего способа восстановления нарушенных прав в случае установления факта содержания лиц в ненадлежащих условиях.

Комитет рекомендовал одобрить законопроект о повышении зарплаты госслужащим аппаратов отдельных судов

Расходы на введение регионального коэффициента к должностным окладам госслужащих аппаратов судов будут составлять 406,1 млн грн ежегодно.

Президент сможет возвращать представление о назначении судей в случае получения от НАБУ или СБУ данных об угрозе нацбезопасности

Комитет рекомендовал Верховной Раде принять законопроект 9439 о возвращении Президентом представлений о назначении судей в случае получения данных от СБУ или НАБУ.

У судьи во время следственных действий детективы НАБУ изъяли телефон, хотя определение следственного судьи этого не предусматривало

В неприятную ситуацию попала судья Северного апелляционного хозяйственного суда Людмила Кропивная.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео