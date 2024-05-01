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Парламент Грузії ухвалив в другому читанні законопроект про «іноагентів», який спровокував масові протести

19:37, 1 травня 2024
Третє голосування заплановане на середину травня.
Парламент Грузії ухвалив в другому читанні законопроект про «іноагентів», який спровокував масові протести
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Парламент Грузії 1 травня підтримав у другому читанні законопроект про "іноагентів", який викликав численні протести в країні. Про це повідомляє Ехо Кавказу.

Остаточне третє голосування заплановане на середину травня. За ухвалення законопроект у другому читанні проголосували 83 депутати від правлячої партії "Грузинська мрія" та їхнього сателіту – партії "Влада народу". Ще 23 парламентарі виступили проти.

Водночас депутати від опозиції не брали участі у голосуванні. 

Слід зазначити, що у Тбілісі люди масово протестують проти цього законопроекту. Ввечері 28 квітня в Тбілісі відбувся марш до будівлі парламенту, який закінчився затриманнями та сутичками. 

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що США стурбовані просуванням законопроекту про "іноагентів" у Грузії. 

Замість терміна «агент іноземного впливу» у законопроекті використовуватиметься термін «організація, яка представляє інтереси іноземної держави». Лідер парламентської більшості партії влади Мамука Мдінарадзе заявив, що законопроект передбачає єдину вимогу — оприлюднення власного річного фінансового звіту організаціями, які отримують іноземне фінансування, за порушення якого передбачено фінансові санкції.

Він додав, що аналогічні закони діють у США (FARA), Ізраїлі та Австралії, за останній рік це питання також обговорюють у Євросоюзі.

«Це мінімальний стандарт підзвітності та прозорості перед суспільством, якому має відповідати будь-яка організація, яка має навіть формальні претензії на сумлінність. Таким чином зміст законопроекту не дає навіть мінімальних підстав для критики. Закон буде ухвалено на всіх трьох слуханнях до кінця поточної сесії», - вважає він.

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