Систематично ображав матір: засудженого за домашнє насильство зобов’язали пройти 3-місячну програму для кривдників

Чоловіку призначили рік обмеження волі та на підставі ст. 75 КК України звільнили від відбуття покарання з 1-річним іспитовим строком.

Чернівецький апеляційний суд зобов’язав засудженого за домашнє насильство пройти 3-місячну програму для кривдників. Про це повідомляє пресслужба суду.

В січні цього року Сокирянський районний суд Чернівецької області визнав 36-річного мешканця Дністровського району винним у систематичному вчиненні психологічного насильства відносно матері.

Суд призначив йому покарання у вигляді 1 року обмеження волі та на підставі ст. 75 КК України звільнив від відбуття покарання з 1-річним іспитовим строком.

Апеляційний суд погодився з обраною мірою покарання, але визнав за доцільне також застосувати відносно нього і обмежувальний захід, який полягає у направленні засудженого для проходження програми для кривдників строком у 3 місяці.

Суди встановили, що чоловік проживав разом зі своєю матір’ю. Протягом березня-грудня 2023 року він систематично вчиняв із нею словесні суперечки, в ході яких ображав, нецензурно висловлювався та погрожував застосувати фізичне насильство.

Засудженого неодноразово притягували до адміністративної відповідальності, накладали адміністративні стягнення у вигляді штрафу. Незважаючи на це, він продовжував вчиняти протиправні дії відносно матері, що завдало її психічному здоров'ю шкоди.

Відповідно до ч.1 ст. 91-1 КК України, в інтересах потерпілого від злочину пов’язаного з домашнім насильством, одночасно з призначенням покарання, не пов’язаного з позбавленням волі, або звільненням з підстав, передбачених цим Кодексом, від кримінальної відповідальності чи покарання, суд може застосувати до особи, яка вчинила домашнє насильство, один або декілька обмежувальних заходів, перелік яких міститься в даній статті.

З огляду на те, що мета даної програми – допомогти людині не лише зрозуміти свою насильницьку поведінку, її прояви, причини виникнення та наслідки, які настають у зв’язку з цим, а й не повторювати її в майбутньому, а також, підвищити рівень безпеки та благополуччя постраждалих, перервавши насильницьку поведінку за рахунок проведення роботи з тими особами, які вчиняють насильство, колегія суддів переконана, що накладення додаткових обов’язків на засудженого в даному випадку є доречним та необхідним.

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