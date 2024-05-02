У Рівному суд зобов'язав повернути громаді протирадіаційне укриття

Йдеться про сховище вартістю понад 1,5 млн грн.

Господарський суд повернув протирадіаційне укриття у Рівному у власність громади. Йдеться про сховище по вулиці Соборній, 15 вартістю понад 1,5 млн грн. Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура.

Рівненською окружною прокуратурою встановлено, що у 2002 році міське управління економіки продало будівлю у центрі Рівного разом з підвальним приміщенням, у якому розташоване укриття на 90 кв. м, і яке може вмістити 35 осіб, а відтак не підлягало приватизації.

Прокуратура звернулась до суду із відповідною позовною заявою задля повернення громаді міста Рівне вказаного майна.

Після набрання рішенням законної сили органи прокуратури будуть контролювати хід його виконання, адже захисні споруди під час воєнного стану– це, насамперед, збережені життя і безпека людей.

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