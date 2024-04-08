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По факту вручения ТЦК повестки журналисту Слідство.інфо открыли уголовное производство

15:41, 8 апреля 2024
Офис Генерального прокурора открыл уголовное производство по факту возможного злоупотребления и препятствования профессиональной деятельности журналистов со стороны сотрудников СБУ и ТЦК из-за вручения повестки журналисту Слідство.інфо.
По факту вручения ТЦК повестки журналисту Слідство.інфо открыли уголовное производство
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Офис Генерального прокурора сообщил, что начал уголовное производство по инциденту с журналистом Слідство.інфо.

«В связи с инцидентом, произошедшим во время вручения повестки журналисту Слідство.інфо, Офис Генерального прокурора внес сведения в ЕРДР по факту возможного злоупотребления служебными полномочиями и препятствования профессиональной деятельности журналистов со стороны сотрудников СБУ и ТЦК, по предварительной правовой квалификации ч.1 ст. 364, ч. 3 ст. 171 УК Украины.

Досудебное расследование по уголовному производству поручено Главному следственному управлению Государственного бюро расследований», - сообщили в ОГП.

Напомним, что работников телемарафона забронировали от мобилизации. Участвующие в телемарафоне телеканалы получили статус критически важных для функционирования экономики.

Автор: Наталья Мамченко

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По факту вручения ТЦК повестки журналисту Слідство.інфо открыли уголовное производство

Офис Генерального прокурора открыл уголовное производство по факту возможного злоупотребления и препятствования профессиональной деятельности журналистов со стороны сотрудников СБУ и ТЦК из-за вручения повестки журналисту Слідство.інфо.

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