Присвоение полмиллиона гривен на восстановлении детского сада в Киевской области: подозревают подрядчика

В Киевской области подрядчику доложено о подозрении в присвоении более полумиллиона гривен бюджетных средств на восстановлении детского сада. Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.
«При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Вышгородской окружной прокуратуры сообщено о подозрении директору общества в служебном подлоге и присвоении чужого имущества (ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 УК Украины)», — говорится в сообщении.
Согласно материалам следствия, подрядчик завысил в отчетной документации стоимость использованных строительных материалов и объем выполненных работ во время ремонта детского сада, поврежденного в результате вооруженной агрессии рф на территории Петровского сельского совета Вышгородского района.
Таким образом, подозреваемый завладел более полумиллиона гривен бюджетных средств.
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