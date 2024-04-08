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В Минюсте рассказали о «сервитуте»: как законно пользоваться чужим имуществом

19:40, 8 апреля 2024
Право пользоваться чужим имуществом может возникнуть на основе закона, завещания, решения суда или договора.
В Минюсте рассказали о «сервитуте»: как законно пользоваться чужим имуществом
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Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции объясняет, что в общем смысле слово сервитут означает право пользования чужим имуществом, но не всем.

Гражданский кодекс Украины определяет, что такое право может быть установлено в отношении земельного участка, других природных ресурсов (земельный сервитут) или другого недвижимого имущества для удовлетворения потребностей других лиц, которые не могут быть удовлетворены другим способом.

Право пользоваться чужим имуществом может возникнуть на основе закона, завещания, решения суда (если невозможно добиться общей договоренности) или договора. Стоит отметить, что устанавливаемый сервитут относительно земельного участка подлежит государственной регистрации.

В целом подобная форма урегулирования имущественных отношений предполагает введение ряда полезных условий, которые выгодны как собственнику имущества, так и необходимым для будущего пользователя. Сервитут является гарантией, которую стороны предоставляют друг другу для мирного, цивилизованного сосуществования без взаимных нарушений личных правовых границ.

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