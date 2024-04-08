Комитет рекомендовал парламенту принять законопроект о мобилизации осужденных

Мобилизовавшиеся осужденные таким образом получают условно-досрочное освобождение.

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности 8 апреля рекомендовал принять в первом чтении законопроект о мобилизации осужденных. Речь идет об альтернативном законопроекте 11079-1, который 28 марта зарегистрировала группа депутатов во главе с народным депутатом Еленой Шуляк, Сергеем Ионушасом и другими. Об этом сообщил народный депутат, член Комитета Максим Бужанский.

«Правоохранительный комитет рекомендовал Раде принять за основу законопроект 11079-1, и разрешить мобилизацию осужденных, кроме лиц, совершивших преступления против основ национальной безопасности, убийц, насильников, педофилов и совершивших ДТП со смертельным исходом под действием алкоголя или наркотиков.

Прописана процедура согласия осужденных, согласия командиров подразделений взять их, прохождения ВЛК.

Мобилизовавшиеся осужденные таким образом получают условно-досрочное освобождение», - пояснил он.

Отметим, что согласно этому законопроекту в Уголовный кодекс вводится статья 81-1 «Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания для прохождения военной службы»

Так, к лицам, отбывающим наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы, судом может быть применено условно-досрочное увольнение для прохождения ими военной службы по контракту.

Условно-досрочное освобождение для прохождения военной службы по контракту может быть применено судом, если осужденный изъявил желание проходить военную службу по контракту и отвечает требованиям прохождения военной службы по контракту, определенным статьей 21-5 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе».

А именно:

которым осталось до достижения возраста, предусмотренного статьей 22 Закона о воинской службе, не менее трех лет (то есть, до достижения соответствующего предельного возраста пребывания на службы);

пригодны ек военной службе по состоянию здоровья;

прошли профессионально-психологический отбор;

имеют достаточный уровень физической подготовки для исполнение обязанностей военной службы.

В случае совершения лицом, к которому было применено УДО в течение неотбытой части наказания нового уголовного правонарушения суд назначает ему наказание по правилам, предусмотренным статьями 71 и 72 УК.

В УК также вводится статья 336-2, согласно которой уклонение от прохождения военной службы по контракту лицом, которое во время проведения мобилизации и действия военного положения освобождено условно-досрочно для прохождения военной службы карается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности 8 апреля также рассмотрел законопроект 10379 о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс об усилении ответственности за военные правонарушения. Тюремных сроков за отказ от прохождения медосмотра не будет, однако будут штрафы для граждан и юрлиц за нарушение законов о мобилизации, а также необходимо будет сообщить ТЦК свой реальный адрес, номер телефона и адрес электронной почты. За нарушение законодательства об обороне и мобилизации для граждан предусмотрят штрафы от 17 до 22,5 тысяч грн, для юрлиц – от 34 тысяч грн.

Автор: Наталя Мамченко

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