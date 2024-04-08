Комітет рекомендував парламенту схвалити законопроект про мобілізацію засуджених

Засуджені, що мобілізувалися, таким чином отримають умовно-дострокове звільнення.

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності 8 квітня рекомендував ухвалити у першому читанні законопроект про мобілізацію засуджених. Йдеться про альтернативний законопроект 11079-1, який 28 березня зареєструвала група депутатів на чолі з народним депутатом Оленою Шуляк, Сергієм Іонушасом та іншими. Про це повідомив народний депутат, член Комітету Максим Бужанський.

«Правоохоронний комітет рекомендував Раді прийняти за основу законопроект 11079-1, і дозволити мобілізацію засуджених, крім осіб, які вчинили злочини проти основ національної безпеки, вбивць, ґвалтівників, педофілів та ДТП із смертельним наслідком під дією алкоголю або наркотиків.

Прописано процедуру згоди засуджених, згоди командирів підрозділів взяти їх, проходження ВЛК.

Засуджені, що мобілізувалися, таким чином отримують умовно-дострокове звільнення», - пояснив він.

Зазначимо, що згідно із цим законопроектом до Кримінального кодексу запроваджується стаття 81-1 «Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для проходження військової служби»

Так, до осіб, які відбувають покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі, судом може бути застосовано умовно-дострокове звільнення для проходження ними військової служби за контрактом.

Умовно-дострокове звільнення для проходження військової служби за контрактом може бути застосоване судом, якщо засуджений виявив бажання проходити військову службу за контрактом та відповідає вимогам проходження військової служби за контрактом, визначеним статтею 21-5 Закону України «Про військовий обов'язок та військову службу».

А саме:

яким залишилося до досягнення віку, передбаченого статтею 22 Закону про військову службу, не менше трьох років (тобто до досягнення відповідного граничного віку перебування на службі);

придатні до військової служби за станом здоров'я;

пройшли професійно-психологічний добір;

мають достатній рівень фізичної підготовки для виконання обов'язків військової служби.

У разі вчинення особою, до якої було застосовано УДЗ протягом невідбутої частини покарання нового кримінального правопорушення, суд призначає їй покарання за правилами, передбаченими статтями 71 та 72 КК.

В КК також запроваджується стаття 336-2, згідно з якою ухилення від проходження військової служби за контрактом особою, яка під час проведення мобілізації та дії воєнного стану звільнена умовно-достроково для проходження військової служби, карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності 8 квітня також розглянув законопроект 10379 про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу про посилення відповідальності за військові правопорушення. Тюремних термінів за відмову від проходження медогляду не буде, однак будуть штрафи для громадян та юросіб за порушення законів про мобілізацію, а також необхідно буде повідомити ТЦК свою реальну адресу, номер телефону та адресу електронної пошти. За порушення законодавства про оборону та мобілізацію для громадян передбачать штрафи від 17 до 22,5 тисячі грн, для юросіб – від 34 тисяч грн.

Автор: Наталя Мамченко

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