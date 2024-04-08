Привласнення пів мільйона гривень на відбудові дитячого садочка на Київщині: підозрюють підрядника

Підрядник завищив у звітній документації вартість використаних будівельних матеріалів та обсяг виконаних робіт під час ремонту дитячого садочка, пошкодженого внаслідок збройної агресії рф.

Ілюстративне фото \ Джерело - UNICEF

У Київській області підряднику повідомлено про підозру у привласнені понад пів мільйона гривень бюджетних коштів на відбудові дитячого садочка. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

«За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Вишгородської окружної прокуратури повідомлено про підозру директору товариства у службовому підробленні та привласненні чужого майна (ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України)», — йдеться у повідомленні.

Згідно з матеріалами слідства, підрядник завищив у звітній документації вартість використаних будівельних матеріалів та обсяг виконаних робіт під час ремонту дитячого садочка, пошкодженого внаслідок збройної агресії рф на території Петрівської сільської ради Вишгородського району.

У такий спосіб підозрюваний заволодів понад пів мільйоном гривень бюджетних коштів.

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