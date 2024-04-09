Глава СБУ на время расследования вручения ТЦК повестки журналисту Следствие.инфо отстранил руководителя Департамента контрразведывательной защиты

Ранее Офис Генерального прокурора сообщил об открытии уголовного производства по факту вручения ТЦК повестки журналисту.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк отстранил руководителя Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Илью Витюка от исполнения должностных обязанностей во время проверки обстоятельств, обнародованных журналистами «Следствие-инфо». Об этом сообщает информационное агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на прессслужбу СБУ.

Как отмечает агентство, в пресс-службе уточнили, что по решению главы СБУ Витюк на время проведения проверок будет проходить службу в боевом подразделении ГКИБ, которое выполняет оборонные задачи и уничтожает врага и его технику непосредственно на фронте совместно с ЦСО «А». «В настоящее время он откомандирован в это подразделение и сегодня выехал в район выполнения боевых задач», - сообщили в пресс-службе.

«Служба безопасности выражает уважение СМИ и журналистам за эффективную совместную работу на информационном фронте против российской агрессии», - добавили в украинской спецслужбе.

Напомним, ранее Офис Генерального прокурора сообщил, что начал уголовное производство по вручению повестки ТЦК журналисту Следствия.инфо.

«В связи с инцидентом, произошедшим во время вручения повестки журналисту Следствие.инфо, Офис Генерального прокурора внес сведения в ЕРДР по факту возможного злоупотребления служебными полномочиями и препятствования профессиональной деятельности журналистов со стороны сотрудников СБУ и ТЦК, по предварительной правовой квалификации .1 ст. 364, ч. 3 ст. 171 УК Украины.

Досудебное расследование по уголовному производству поручено Главному следственному управлению Государственного бюро расследований», - сообщили в ОГП.

В свою очередь, как указывает информационное агентство, в командовании Сухопутных войск заявили, что по этому факту проводят служебную проверку по установлению всех обстоятельств происшествия. Служебную проверку поручил провести и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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