Утратили или повредили ранее выданную лицензию: можно ли получить дубликат документа

Для получения дубликата лицензии на производство спирта, алкогольных напитков, табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и горючего следует подать заявление.

Главное управление ГНС в Днепропетровской области разъяснило, можно ли получить дубликат утраченной или поврежденной лицензии, которую выдали ранее.

Так, согласно ст. 3 Закона Украины от 19 декабря 1995 года № 481/95-ВР «О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, спиртовых дистиллятов, алкогольных напитков, табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах и горючего» с изменениями и дополнениями в случае потери или повреждения лицензии на производство спирта, алкогольных напитков, табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и горючего (лицензия) орган, выдавший лицензию, на основании заявления субъекта хозяйствования (в том числе иностранного субъекта хозяйствования, действующий через свое зарегистрированное постоянное представительство) в течение семи рабочих дней выдает субъекту хозяйствования (в том числе иностранному субъекту хозяйствования, действующему через свое зарегистрированное постоянное представительство) дубликат лицензии. Срок действия дубликата лицензии не может превышать срок действия, указанного в потерянной или поврежденной лицензии.

Согласно ст. 4 Закона № 481 за выдачу дубликата лицензии взимается плата в размере 780 грн и зачисляется в местные бюджеты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.