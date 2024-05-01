Зеленский провел кадровые перестановки в руководстве областных СБУ

Сменилось руководство СБУ в Днепропетровской, Закарпатской, Волынской и Николаевской областях.

Президент Владимир Зеленский сменил руководство областных управлений СБУ, назначив новых руководителей в Днепропетровской, Закарпатской, Волынской и Николаевской областях. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

Был уволен Дмитрий Неведров с должности начальника Управления СБУ в Николаевской области. Он назначен на аналогичную должность в Днепропетровской области.

Сергей Кононенко уволен с должности начальник Управления СБУ в Кировоградской области и назначен на аналогичную должность в Закарпатской области.

Также уволен Иван Рудницкий с должности начальника Управления СБУ в Полтавской области. Он назначен на аналогичную должность в Волынской области.

Николай Лисененко уволен с должности начальник Управления СБУ в Волынской области. Теперь он будет на аналогичном посту в Николаевской области.

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