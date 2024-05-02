рф разрушила сортировочное депо и отделение Новой почты в Одессе

Ракетная атака по Одессе разрушила гражданскую инфраструктуру, в частности, сортировочное депо и отделение почты.

В ГСЧС Украины сообщили, что в результате российской ракетной атаки по Одессе повреждена гражданская инфраструктура, в частности, складские помещения почты. На месте загорелся масштабный пожар, который ликвидировали пожарные.

В пресс-службе украинской компании по логистике отметили, что в ночь на 1 мая в Одессе от вражеского ракетного удара пострадало сортировочное депо и отделение Новой почты.

«Только что в них попала ракета рашистов. Среди наших сотрудников погибших и пострадавших нет», – отметили там.

У перевозчика сообщили, что оценочная стоимость всех посылок, которые были уничтожены в результате удара, будут компенсированы клиентам в полном объеме. С получателями начнут связываться уже 2 мая.

Относительно посылок, которые были в пути, их перенаправили на другое отделение Новой почты.

По данным ГСЧС, пострадали 14 человек, один мужчина госпитализирован в состоянии средней степени тяжести в больницу. Всем остальным помощь предоставлена на месте.

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