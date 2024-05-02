Близько 900 посилок пошкоджено на «Новій пошті» через удар рф, – співзасновник компанії

18 співробітників були на зміні під час атаки та встигли сховатися в укриття.

Джерело фото: ДСНС

Через ворожий удар, який нанесла країна-агресорка рф вночі 1 травня, пошкоджено близько 900 відправлень на Новій пошті.

Про це повідомив співзасновник компанії Володимир Поперешнюк.

За його словами, всі 18 людей, які були на зміні, встигли сховатися в укриття.

«Головне - всі живі! Всі 18 людей, які були на зміні, встигли сховатися в бомбосховище! За попередніми даними постраждало близько 900 відправлень. Завтра починаємо компенсації клієнтам та проєкт з відновлення приміщення», - написав він.

Як писала «Судово-юридична газета», у Новій пошті наголосили, що оціночна вартість усіх посилок, які були знищені внаслідок удару — будуть компенсовані клієнтам в повному обсязі, а з отримувачами почнуть зв’язуватися уже 2 травня.

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