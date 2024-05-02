В кабінеті військовозобов'язаного треба вказати адресу проживання, телефон та email – Міноборони

Військовозобов’язані повинні будуть вказати свої дані та заповнити три «поля» – номер телефону, електронну пошту, фактичну адресу проживання.

Міністерство оборони 18 травня запустить е-кабінет військовозобов’язаного. Як писала «Судово-юридична газета», мобільний застосунок можна буде завантажити в App Store і в Google Play Market.

В ефірі «Радіо Свобода» заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко заявила, аби оновити дані, в е-кабінеті потрібно буде авторизуватися і заповнити необхідні «поля» в застосунку.

Вказати потрібно буде:

номер телефону,

електронну пошту,

фактичну адресу проживання.

«Ми працюємо над тим, щоб в застосунку була доступна ця дуже проста і зручна функція – авторизуватися, заповнити ці три «поля» і отримати одразу інформацію з бази військовозобов’язаних «Оберіг», аби передивитися, які дані є по тобі в реєстрі», – сказала заступниця міністра оборони.

Як вважають у Міноборони, кількість військовозобов’язаних, які будуть користуватися цим функціоналом може досягати 70-80%.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що 4 квітня набув чинності Закон 3549-ІХ про цифровізацію військового обліку та запровадження Електронного кабінету військовозобов’язаного (законопроект 10062), який передбачає, що ідентифікація військовозобов’язаних громадян та оформлення документів військового обліку відтепер буде здійснюватися із використанням засобів Єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів «Оберіг».

У випадку, якщо громадяни ігноруватимуть законодавство про постановку на військовий облік та обов’язок оновлення військово-облікових даних, якщо ці дані відсутні у держави, явки за повісткою, їх штрафуватимуть до 25,5 тисяч грн. Відповідний законопроект про збільшення штрафів 10379 Верховна Рада 10 квітня схвалила у першому читанні.

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