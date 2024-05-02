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2 травня: яке сьогодні свято та головні події

09:30, 2 травня 2024
Щороку перед Великоднем християни відзначають Чистий четвер.
2 травня: яке сьогодні свято та головні події
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У четвер, 2 травня, в Україні та світі відзначають низку подій. Так, як пише «daytoday» по астрономічному календарю сьогодні:

  • 123-й день року
  • 243 дні до кінця року
  • схід сонця 05:30
  • захід сонця 20:19
  • тривалість дня 14:50
  • фаза місяця «старий місяць»

Так, в Україні та світі відзначають:

День немовляти – щороку 2 травня відзначається День немовляти (Baby Day) - це національне свято немовлят у Великобританії.

Всесвітній день паролів – традиційно у перший четвер травня святкується Всесвітній день паролів (World Password Day). Проведення цього свята запропонували експерти Intel, а IT-галузь підтримала цю ідею.

Міжнародний день поінформованості про цингу – досить незвичайна подія запроваджена 2 травня. Вона присвячене хворобі цинга, яка декілька століть тому була поширеним явищем серед моряків та інших людей, тривалий час позбавлених свіжих овочів та фруктів.

Всесвітній день тунця – 2 травня святкують Міжнародний день тунця. Передбачається, що свято приверне увагу до необхідності захисту рибних ресурсів планети.

Міжнародний день Гаррі Поттера – у різних країнах світу щороку 2 травня святкують міжнародний день Гаррі Поттера.

Чистий четвер – це свято, що відзначається християнами щороку у четвер перед Великоднем.

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