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2 мая: какой сегодня праздник и главные события

09:30, 2 мая 2024
Каждый год перед Пасхой христиане отмечают Чистый четверг.
2 мая: какой сегодня праздник и главные события
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В четверг, 2 мая, в Украине и мире отмечают ряд событий. Так, как пишет «daytoday» по астрономическому календарю сегодня:

  • 123-й день года
  • 243 дня до конца года
  • восход солнца 05:30
  • заход солнца 20:19
  • продолжительность дня 14:50
  • фаза луны «старая луна»

Так, в Украине и мире отмечают:

День младенца – ежегодно 2 мая отмечается День младенца (Baby Day) – это национальный праздник младенцев в Великобритании.

Всемирный день паролей – традиционно в первый четверг мая отмечается Всемирный день паролей (World Password Day). Проведение этого праздника предложили эксперты Intel, а IT-отрасль поддержала эту идею.

Международный день осведомленности о цинге – довольно необычное событие, введенное 2 мая. Оно посвящено болезни цинга, которая несколько веков назад была распространенным явлением среди моряков и других людей, длительное время лишенных свежих овощей и фруктов.

Всемирный день тунца – 2 мая отмечают Международный день тунца. Предполагается, что праздник обратит внимание на необходимость защиты рыбных ресурсов планеты.

Международный день Гарри Поттера – в разных странах мира ежегодно 2 мая отмечают международный день Гарри Поттера.

Чистый четверг – это праздник, отмечаемый христианами ежегодно в четверг перед Пасхой.

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