2 мая: какой сегодня праздник и главные события

Каждый год перед Пасхой христиане отмечают Чистый четверг.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В четверг, 2 мая, в Украине и мире отмечают ряд событий. Так, как пишет «daytoday» по астрономическому календарю сегодня:

123-й день года

243 дня до конца года

восход солнца 05:30

заход солнца 20:19

продолжительность дня 14:50

фаза луны «старая луна»

Так, в Украине и мире отмечают:

День младенца – ежегодно 2 мая отмечается День младенца (Baby Day) – это национальный праздник младенцев в Великобритании.

Всемирный день паролей – традиционно в первый четверг мая отмечается Всемирный день паролей (World Password Day). Проведение этого праздника предложили эксперты Intel, а IT-отрасль поддержала эту идею.

Международный день осведомленности о цинге – довольно необычное событие, введенное 2 мая. Оно посвящено болезни цинга, которая несколько веков назад была распространенным явлением среди моряков и других людей, длительное время лишенных свежих овощей и фруктов.

Всемирный день тунца – 2 мая отмечают Международный день тунца. Предполагается, что праздник обратит внимание на необходимость защиты рыбных ресурсов планеты.

Международный день Гарри Поттера – в разных странах мира ежегодно 2 мая отмечают международный день Гарри Поттера.

Чистый четверг – это праздник, отмечаемый христианами ежегодно в четверг перед Пасхой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.