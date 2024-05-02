В кабинете военнообязанного нужно указать адрес проживания, телефон и email – Минобороны

Военнообязанные должны будут указать свои данные и заполнить три «поля» — номер телефона, электронную почту, фактический адрес проживания.

Министерство обороны 18 мая запустит е-кабинет военнообязанного. Как писала «Судебно-юридическая газета», мобильное приложение можно будет скачать в App Store и Google Play Market.

В эфире «Радио Свобода» заместительница министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко заявила, что для того чтобы обновить данные, в е-кабинете нужно будет авторизироваться и заполнить необходимые «поля» в приложении.

Указать нужно будет:

номер телефона,

электронную почту

фактический адрес проживания.

«Мы работаем над тем, чтобы в приложении была доступна эта очень простая и удобная функция – авторизоваться, заполнить эти три «поля» и получить сразу информацию из базы военнообязанных «Оберег», чтобы посмотреть, какие данные есть по тебе в реестре» , – сказала заместительница министра обороны.

Как считают в Минобороны, количество военнообязанных, которые будут пользоваться этим функционалом, может достигать 70-80%.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что 4 апреля вступил в силу Закон 3549-IX о цифровизации военного учета и внедрении Электронного военнообязанного кабинета (законопроект 10062), предусматривающий, что идентификация военнообязанных граждан и оформление документов военного учета теперь будет осуществляться с использованием средств Единого электронного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег».

В случае, если граждане будут игнорировать законодательство о постановке на военный учет и обязанность обновления военно-учетных данных, если эти данные отсутствуют у государства, явки по повестке, их будут штрафовать до 25,5 тысячи гривен. Соответствующий законопроект об увеличении штрафов 10379 года Верховная Рада 10 апреля одобрила в первом чтении.

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