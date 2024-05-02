Торопятся обновить данные: в ТЦК Киева выстроились большие очереди мужчин, фото

Люди приходят чтобы встать на учет или обновить данные.

Фото из открытых источников

В Деснянском и Соломенском районах Киева заметили большие очереди мужчин возле Территориальных центров комплектования и социальной поддержки, которые приходят, чтобы стать на учет или обновить данные. Подходящие фото публикуют в сети.

Очевидцы отмечают, что люди часами стоят в коридорах, чтобы обновить данные и пройти медицинскую комиссию.

Добавим, что за последние дни возле ТЦК выросли очереди из мужчин, желающих обновить свои военно-учетные данные. Как отметил начальник службы связей с общественностью Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, майор Роман Истомин, это не добровольцы или те, кто получил повестку, а преимущественно люди, имеющие отсрочку от мобилизации или бронирования.

Напомним, Сухопутные войска ВС Украины прокомментировали большие очереди мужчин возле ТЦК. Там отметили, что это хорошо, но центры комплектования работают 24/7, поэтому можно подобрать удобное время. Также в Сухопутных войсках напомнили о возможности позвонить по телефону в ТЦК.

Накануне стало известно, что электронный кабинет военнообязанного заработает 18 мая. Военнообязанные должны будут указать свои данные и заполнить три поля — номер телефона, электронную почту, фактический адрес проживания.

Деснянский ТЦК и СП

Соломенский ТЦК и СП

Как писала «Судебно-юридическая газета», принятый в целом Верховной Радой 11 апреля закон об усилении мобилизации 10449 предусматривает, что военнообязанные в течение 60 дней со дня вступления в силу указа Президента об объявлении мобилизации обязаны уточнить свои учетные данные через центры предоставления административных услуг, или Электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста или в ТЦК по месту своего пребывания или нахождения.

Отдельно для тех, кто уже состоит на учете, установлена обязанность предоставить данные об актуальном адресе и номере телефона.

В том числе это касается тех лиц, которые находятся за границей. Особенности ведения военного учета граждан Украины, постоянно или временно состоящих за границей, определит Кабмин.

Кроме того, мы писали, что полиция сможет совместно с представителями ТЦК вручать повестки, а также задерживать и доставлять граждан в ТЦК, если те нарушили правила военного учета или законодательство о мобилизации.

Также «Судебно-юридическая газета» писала, что 4 апреля вступил в силу Закон 3549-IX о цифровизации военного учета и внедрении Электронного военнообязанного кабинета (законопроект 10062), предусматривающий, что идентификация военнообязанных граждан и оформление документов военного учета теперь будет осуществляться с использованием средств Единого электронного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег».

В случае, если граждане будут игнорировать законодательство о постановке на военный учет и обязанность обновления военно-учетных данных, если эти данные отсутствуют у государства, явки по повестке, их будут штрафовать до 25,5 тысячи гривен. Соответствующий законопроект об увеличении штрафов 10379 года Верховная Рада 10 апреля одобрила в первом чтении.

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