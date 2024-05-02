Верховная Рада намерена запретить публиковать в Реестре судебные решения по мобилизации и военному учету

Из публичной части Реестра судебных решений исключат решения, вынесенные по делам по военнообязанным и военнослужащим – практика по мобилизации станет закрытой для общественности.

Вскоре практика судов по мобилизации и исполнению воинского долга может быть закрыта для общественности. Соответствующий законопроект №7033 готовится принять Верховная Рада.

Так, 1 мая Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал к принятию законопроект №7033-д, предлагающий закрывать отдельные сведения в Едином государственном реестре судебных решений «в связи с чувствительностью этой информации в условиях войны».

«По нему уже было заключение комитета, но предложили пересмотреть его в связи с тем, что парламент принял законопроект о мобилизации. Теперь отдельные виды судебных решений, касающиеся санкций за неисполнение своей воинской обязанности, тоже предлагается закрывать», - отметил член Комитета, народный депутат Роман Бабий.

В заключении Комитета отмечено, что «члены Комитета считают, что при подготовке ко второму чтению законопроекта №7033-д есть необходимость в применении статьи 116 Регламента в части положений, касающихся изменений, внесенных Законом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и военного учета», который вступает в силу 18 мая 2024».

Напомним, ранее мы писали, что апелляционный админсуд отменил постановление ТЦК о привлечении мужчины к ответственности за неуведомление в 7-дневный срок ТЦК об изменении персональных данных.

Кроме того, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Шестой апелляционный админсуд указал в своем решении, что сам факт отказа от получения повестки не создает состава правонарушения, в частности в части явки в ТЦК.

Очевидно, что в случае принятия законопроекта, общественность не сможет узнать, какая практика складывается по вопросам мобилизации в судах.

Органы судебной власти идею законопроекта поддержали.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», первая редакция законопроекта 7033-д председателя Комитета ВР по правовой политике от «Слуги народа» Дениса Маслова предусматривает закрытие значительной части текстов судебных решений в Реестре.

Интересно, что законопроект Дениса Маслова предполагает, что в текстах судебных решений должно быть закрыто наименование объектов критической инфраструктуры. В него входят, например, избирательные комиссии, СМИ, сами суды и органы государственной власти. Следовательно, если речь будет идти, например, об избирательном споре, то узнать, кто с кем судился, будет невозможно.

В общем, к перечню объектов критической инфраструктуры относится неопределенное число объектов. Согласно Постановлению Кабинета Министров от 16.12.22 №1384, которое определяет Порядок отнесения объектов к критической инфраструктуре, к числу таких объектов могут относиться:

объекты, занимающиеся организацией подготовки и проведения выборов и референдумов,

органы государственной власти и местного самоуправления,

средства массовой информации,

суды,

органы, отвечающие за пенсионное обеспечение, социальное страхование и социальные услуги,

охрану окружающей среды

рынок небанковских финансовых услуг, рынок платежных услуг и т.д.

Возникает вопрос, должны ли в таком случае закрывать и название суда, вынесшего судебное решение, ведь он тоже может входить в перечень объектов критической инфраструктуры.

Если следовать логике законодателя, то из Реестра должны исчезнуть и наименования государственных органов.

В общем, проект выписан достаточно пространно. С учетом того, что, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Высший совет правосудия отмежевался от вопроса определения критериев, по которым следует изымать из публичного доступа тексты судебных решений, хотя с соответствующим письмом к нему обращалась ГСА, возникает вопрос, как администратор Реестра – ГП «Информационные судебные системы» вообще будет выполнять новый закон.

Как отмечало ранее в своем обращении Transparency International Ukraine, этим же законопроектом планируется предоставить судьям право произвольно изымать из судебного реестра информацию по решениям по делам, рассмотренным в открытом заседании, что противоречит общему принципу гласности судебного процесса и несет коррупционные риски.

«Ограничение доступа к судебным решениям отбросит Украину на десятки лет назад в демократическом продвижении – до уровня России и Беларуси – и будет представлять опасность для дальнейшего процесса интеграции в Европейский Союз. Пока народные депутаты Украины планируют непропорционально ограничить украинцев свободно получать информацию, которая представляет значительный общественный интерес, в частности о решениях, доказательствах по делам, а также о лицах, обвиняемых и осужденных за совершение этих преступлений», - отмечалось в обращении.

Автор: Наталя Мамченко

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