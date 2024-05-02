В БП ВС озвучили, какие последствия предусмотрены для истца в случае неявки в судебное заседание его адвоката

Последствия, совершенных представителем процессуальных действий, распространяются на лицо, которое представляют (истца), независимо от того, каково личное поведение этого лица.

В Пятом апелляционном административном суде обнародовали позицию Большой Палаты Верховного Суда о применении последствий неявки в судебное заседание участника дела к истцу и его представителю.

В постановлении №990/330/23 от 11.04.2024 года БП ВС указала, что по содержанию ч. 1 ст. 61 КАС представители участников дела являются участниками судебного процесса.

При обстоятельствах данного дела представитель истца – адвокат не отметил о причинах, которые помешали ему дважды явиться в судебное заседание. Как следствие, исковое заявление было возвращено истцу по основаниям, определенным ч. 2 ст. 123 КАС, п. 9 ч. 4 ст. 169 КАС.

Невыполнение адвокатом процессуальных обязанностей по делу не послужило основанием для расторжения истцом заключенного с этим адвокатом договора о предоставлении правовой помощи и отказа от его услуг при повторном обращении в суд.

По этому поводу БП ВС отметила, что адвокат как представитель, участвующий в судебном процессе от имени участника дела (стороны или третьего лица), интересы которого он представляет, наделен и процессуальными правами и обязанностями участника дела, которого он представляет, при условии, что в документе, подтверждающем полномочия представителя (ордере, договоре о предоставлении правовой помощи, доверенности) нет оговорок об ограничении полномочий.

Участие стороны (третьего лица) в судебном процессе через своего представителя (адвоката), что является правом участника дела, позволяет суду осуществлять официальную процессуальную коммуникацию с этим представителем, а затем применять к участнику дела, от имени которого этот представитель действует, предусмотренные процессуальным законом последствия , если возникнут соответствующие казуальные основания. Так что, несмотря на то, что выбор адвоката, который будет оказывать профессиональную юридическую помощь, в частности в форме представительства интересов в суде, является правом лица (участника дела), однако данное право предусматривает также и наступление соответствующих юридических последствий для участника дела (как процессуального характера, так и в материально-правовом споре, переданном на рассмотрение суда). Незнание этого последним не отменяет наступление соответствующих последствий.

Таким образом, участие истца (участника дела) в судебном процессе через своего представителя, полномочия которого должным образом подтверждены, следует расценивать как участие самого истца, в связи с чем и последствия совершенных представителем процессуальных действий распространяются на лицо, которое представляют (истца), независимо от того, каково личное поведение этого лица. Другое противоречило бы самой сущности института представительства.

Следовательно, последствия неявки в судебное заседание участника дела, определенные ст. 205 КАС, касаются как истца, так и его представителя, кроме случаев, когда суд признал явку истца обязательной.

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