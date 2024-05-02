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У ВП ВС озвучили, які наслідки передбачені для позивача у випадку неявки у судове засідання його адвоката

12:48, 2 травня 2024
Наслідки, вчинених представником процесуальних дій, поширюються на особу, яку представляють (позивача), незалежно від того, якою є особиста поведінка цієї особи.
У ВП ВС озвучили, які наслідки передбачені для позивача у випадку неявки у судове засідання його адвоката
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У П'ятому апеляційному адміністративному суді оприлюднили позицію Великої Палати Верховного Суду про застосування наслідків неявки у судове засідання учасника справи до позивача та його представника.

У постанові № 990/330/23 від 11.04.2024 року ВП ВС вказала, що за змістом ч. 1 ст. 61 КАС представники учасників справи є учасниками судового процесу.

За обставин даної справи представник позивача – адвокат не зазначив про причини, які завадили йому двічі з’явитися у судове засідання. Як наслідок, позовну заяву було повернуто позивачу з підстав, визначених ч. 2 ст. 123 КАС, п. 9 ч. 4 ст. 169 КАС. Невиконання адвокатом процесуальних обов’язків у справі не стало підставою для розірвання позивачем укладеного із цим адвокатом договору про надання правової допомоги та відмови від його послуг при повторному зверненні до суду.

З цього приводу ВП ВС зазначила, що адвокат як представник, який бере участь у судовому процесі від імені учасника справи (сторони чи третьої особи), інтереси якого він представляє, наділений і процесуальними правами та обов'язками учасника справи, якого представляє, за умови, що в документі, який підтверджує повноваження представника (ордері, договорі про надання правової допомоги, довіреності) немає застережень про обмеження повноважень.

Участь сторони (третьої особи) у судовому процесі через свого представника (адвоката), що є правом учасника справи, дозволяє суду здійснювати офіційну процесуальну комунікацію із цим представником, а відтак застосовувати до учасника справи, від імені якого цей представник діє, передбачені процесуальним законом наслідки, якщо виникнуть відповідні казуальні підстави. Тож, незважаючи на те, що вибір адвоката, який надаватиме професійну правничу допомогу, зокрема у формі представництва інтересів у суді, є правом особи (учасника справи), однак дане право передбачає також і настання відповідних юридичних наслідків для учасника справи (як процесуального характеру, так і в матеріально-правовому спорі, переданого на розгляд суду). Незнання цього останнім не відміняє настання відповідних наслідків.

Таким чином, участь позивача (учасника справи) у судовому процесі через свого представника, повноваження якого належним чином підтверджені, слід розцінювати як участь самого позивача, у зв’язку із чим і наслідки вчинених представником процесуальних дій поширюються на особу, яку представляють (позивача), незалежно від того, якою є особиста поведінка цієї особи. Інше суперечило б самій сутності інституту представництва.

Отже, наслідки неявки в судове засідання учасника справи, визначені у ст. 205 КАС, стосуються як позивача, так і його представника, крім випадків, коли суд визнав явку позивача обов'язковою.

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